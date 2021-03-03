شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر النيادي يبارك لـ«ماما نشوى» انطلاق «اللي نحبهم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد وصولها الإمارات لتصوير دورها في مسلسل «اللي نحبهم» مع عدد من نجوم الإمارات، نشرت الفنانة المصرية نشوى مصطفى باقة ورد مهداة من الفنان ياسر النيادي، يبارك لها انطلاق تصوير المسلسل مع برقية كتب فيها: «إلى ماما نشوى الغالية، لأنك من اللي نحبهم، أرسل لك هذه الباقة وحمدلله على سلامتك نورت الإمارات بلدك، ومبروك انطلاق تصوير المسلسل، كل التوفيق.. ابنك». على جانب آخر علقت مصطفى على الرسالة قائلة : ابني المثقف المبدع الراقي الفنان ياسر النيادي، شكراً على رقيك، أحب الإمارات وأهلها الكرام. يذكر أن المسلسل من تأليف الفنان مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو، ويشارك في بطولته نخبه من نجوم الإمارات ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.