شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً لدعم القناة الصاعدة وأغلق الشمعة اليومية دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط للفترة القادمة، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 56.64 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي يدعم التوقعات بالانخفاض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 60.10 ثم 61.15 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط