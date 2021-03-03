شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم اليابان في ظل آمال تعافي الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة قليلا، الأربعاء، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفضل آمال بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة من الركود الذي تسببت به الجائحة.

لكن المكاسب حدت منها المخاوف بشأن تقلب سوق السندات وتكهنات بعمليات بيع ضخمة لإعادة التوازن هذا الشهر.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 0.51 بالمئة ليغلق عند 29559.10 نقطة بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 1904.54 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير إستراتيجي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي سيكيوريتيز «في ظل توزيع اللقاحات عالميا، فإن التوقعات بعودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها آخذة في التنامي. يحفز ذلك المستثمرين على شراء الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد».

وارتفع قطاع الحديد والصلب لأعلى مستوى بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو. وصعد سهم كوب ستيل 9.09 بالمئة ليتصدر قائمة الرابحين على المؤشر نيكاي. وقفز سهم نيبون ستيل 6.76 بالمئة بينما ربح سهم جيه.إف.إي هولدينجز 8.36 بالمئة.

ونزل سهم نيديك لصناعة المحركات الكهربائية 3.03 بالمئة بينما تراجع سهم إم.ثري المشغلة لمنصة خدمات طبية 1.72 بالمئة. ونزل سهم طوكيو إلكترون لصناعة الآلات 1.22 بالمئة.

(رويترز)