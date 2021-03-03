شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتي يتحدى «كورونا» بافتتاح 30 مطعماً جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

طبق رائد الأعمال الإماراتي سيف المنصوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «مندرين جورميه» قاعدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل التحديات والأزمات إلى فرص، بحرفية، فدرس المعطيات الجديدة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» والتي أرهقت قطاع المطاعم كما غيره من القطاعات خلال فترة الإغلاق الاقتصادي والإجراءات الصحية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالدولة لمكافحة الفيروس.

ينوي المنصوري افتتاح 30 مطعماً باستثمارات تصل إلى 30 مليون درهم 2021

وسرد المنصوري لـ ”الخليج 365” تجربته التي اتسمت بالتحدي داعياً المستثمرين الشباب من رواد الأعمال المواطنين والمقيمين إلى النظر إلى نصف الكوب الملآن والتفكير خارج الصندوق وإعادة دراسة السوق وهيكلة الأعمال وفق المستجدات التي تفرضها الأزمات وخلق فرص أعمال جديدة.

وقال المنصوري: مع بدء إجراءات الإغلاق الاقتصادي بناء على إجراءات التعقيم التي فرضتها الدولة من بداية الربع الثاني العام 2020، والتي منعت سكان الدولة من الخروج من منازلهم لتناول الطعام في الخارج، حينها بدأت العديد من المطاعم في الإغلاق الكامل انتظاراً لعودة الأمور لطبيعتها، وهو ما لم يحدث بالسرعة التي كانوا يأملونها.

اقتناص الفرصة

وأضاف، حينها كنت أسس مطعم خاص «ماتيوز بيتزريا اند ريستورنت»، ومع تحديات الأزمة قررت اقتناص الفرصة عبر تدشين مشروع «كلاود كيتشين» على مساحة تزيد على 5 آلاف قدم مربعة، لطلب وتوصيل العديد من المأكولات من مكان واحد، مع مراعاة كافة معايير الصحة والسلامة لتوصيل الطلبات للزبائن في وقت قياسي وبأسعار منافسة، كذلك قمت بتوظيف العديد من الأشخاص الذين استغنت عنهم العديد من الفنادق والمطاعم بسبب إغلاق أبوابها في ذلك الوقت.

وأوضح أن مشروع «كلاود كيتشين» لم يكن تكراراً لطرح نفس المأكولات الموجودة داخل المجتمع، حيث لم يأخذ منها غير الاسم، فيما كان الابتكار في الطعم والجودة العالية حيث تضم قائمة الطعام «المأكولات اللبنانية والمصرية والأمريكية والمكسيكية والإيطالية».

وأشار المنصوري إلى أن قصة النجاح التي خاضها واكبها سرعة في اتخاذ القرار والتواصل مع ذوي الخبرة في تطوير وإطلاق عدد من العلامات التجارية للمأكولات من خلال إجراء عشرات التجارب للتذوق للوصول إلى الطعم المطلوب وبدقة تامة ليصل عدد العلامات التي تم إعادة ابتكارها بمذاقات خاصة إلى 10 علامات، مؤكداً أن العلامات الإماراتية قادرة بالجودة على الانتشار والخروج من المحلية إلى العالمية.

جودة المنتج

وأوضح أن هذه العلامات تضم: «بيلي بويز بيرجر» و«معلّم شاورما» و«جيرو ستايشن» و«سفرة أم علي» و«فول وطعميّة» و«ماتيوز بيزيريا» و«ساندويتش روم» و«فيلي تشيز ستيكس» و«سابرينا بيكري» و«مانكي بيزا» و«بانشوز»، كما يعتزم إطلاق علامات جديدة قريباً وهي: «تشاينيزي وسلايدر مان وهوت دوجز اكسبرس وسليدر مان» وغيرها الكثير.

وكشف المنصوري أن جودة المنتج والمذاقات في علامات المأكولات المبتكرة دفعت مستثمرين في العاصمة أبوظبي من أول شهرين للتشغيل لفتح 4 علامات، بالإضافة إلى العمل حالياً لافتتاح موقع آخر لـ «كلاود كيتشين» في أبوظبي قريباً لتلبية الطلب المرتفع.

وقال نعمل في الوقت الحالي على التوسع خارج الإمارات في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين للحصول على حق امتياز لتقديم هذه المأكولات بنفس الاسم في هذه الدول الخليجية، بالإضافة إلى رومانيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى إجراء مشاورات حالياً مع مستثمرين آخرين في كل من مصر والعراق ودول عربية أخرى لمنحها حق امتياز بعض المأكولات التي يقدمها.

بتنافسية شديدة

وعن مدى قدرته على مواجهته علامات المأكولات العالمية التي تعج بها دولة الإمارات، حيث يتسم سوق الدولة بتنافسية شديدة في قطاع المأكولات، أكد المنصوري، مواجهته لهذا التحدي بتقديم منتج فائق الجودة مع الطعم المميز دون التركيز على الربح الكبير، موضحاً أن بعض الأكلات كلفته 3 أضعاف سعرها بالمقارنة بالمطاعم المشابهة لكنه أصر على الابتكار لتخرج إلى النور بأفضل طريقة ممكنة.

ويقول المنصوري، ساعدني في إنجاز مشروعي إصراري على النجاح في هذا القطاع شديد التنافسية في الوقت الصعب كذلك، وعبر الاستعانة بكافة الخبرات في هذا المجال في دول منها «الهند وباكستان ومصر ولبنان» لإعداد موقع إلكتروني وتصميم العلامات وآلية الدفع الإلكتروني والتغليف، بالإضافة إلى الاستعانة بمركز اتصالات «كول سنتر» لتلقي الطلبات، كما استعنت بتطبيقات توصيل الطعام المعروفة إلى حين تكوين فريق خاص بالشركة للتوصيل، كما أقوم حالياً بتطوير تطبيق ذكي لتلقي الطلبات وتوصيلها من مكان واحد عبر الأجهزة الذكية.

وتابع، واكب كل ذلك تنفيذ العديد من سيارات الطعام في مناسبات معينة في العديد من المواقع منها حديقة «برج خليفة» وحديقة «زعبيل» وغيرها والتي حققت نجاحاً كبيراً في هذه المواقع العامة، وذلك بالتوازي مع خدمات التوصيل في دبي.

وحول طموحه لتطوير المشروع قال المنصوري: أتوقع أن يصل حجم الاستثمار من شركاء في المشروع يتراوح بين 25 إلى 30 مليون درهم عبر افتتاح سلسلة مطاعم في دبي خلال العام 2021 بناء على النجاح الكبير الذي حققه مشروع «كلاود كيتشين»، مشيراً إلى أنه يجري دراسات جدوى حالياً للعديد من المواقع في عدد من مراكز التسوق والشوارع الشهيرة في دبي، فيما تم افتتاح مطعم «ماتيوز بيتزاريا اند ريسترنت» الأول مؤخراً في منطقة «ون سنترال» بجوار مركز دبي التجاري العالمي، كما نعتزم إطلاق خط إنتاج أطعمة للشركات والحفلات كذلك بالإضافة على تلبية الطلبات الفردية.

