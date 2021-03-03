شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ الأمريكي يوافق على تولي بيرنز رئاسة (سي.آي.إيه) والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن (رويترز)

أعلن السيناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي أن اللجنة وافقت الثلاثاء بإجماع الآراء على ترشيح الرئيس جو بايدن للدبلوماسي المخضرم وليام بيرنز لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).

وقال في بيان: «تصويت الحزبين بأغلبية ساحقة لصالح تعيين السفير بيرنز لشهادة على مؤهلات المرشح التي لا جدال فيها للدور وعلى خبرته الطويلة في شؤون الأمن القومي والتزامه الجدير بالثناء بالعمل العام». وعبر وارنر عن أمله في أن يتحرك المجلس بكامل هيئته «لتأكيد ترشيح السفير بيرنز دون أي إبطاء لا داعي له».

وكان بيرنز، وهو سفير سابق لدى روسيا ونائب سابق لوزير الخارجية، قال في جلسة تأكيد ترشيحه الشهر الماضي، إن المنافسة مع الصين ومواجهة قيادتها «العدائية التي تنزع للهيمنة على الآخرين» من الأمور المهمة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

وقال السيناتور ماركو روبيو، أكبر عضو جمهوري بلجنة المخابرات في بيان: «بعد لقاء السفير بيرنز يكون لدي اعتقاد بأنه يفهم طبيعة التهديد الصيني والتهديدات الأخرى التي تواجه أمتنا». وقال بيرنز خلال الجلسة إنه إذا كان رئيساً لكلية أو جامعة أمريكية فإنه سيوصي بإغلاق معاهد كونفوشيوس، وهي مراكز ثقافية في الحُرم الجامعية تمولها الصين ويقول كثير من أعضاء الكونجرس إنها أدوات دعائية.

وأضاف أن من التهديدات «المألوفة» الأخرى التي تواجه الولايات المتحدة تلك التي تمثلها روسيا وكوريا الشمالية وإيران. وأضاف أن التغير المناخي والقضايا الصحية العالمية والتهديدات الإلكترونية تشكل مخاطر كبيرة. ومن القضايا المتعلقة بروسيا التي من المتوقع أن يتعامل معها بيرنز وغيره من رؤساء أجهزة المخابرات في بداية فترة إدارة بايدن التحقيق في هجمات إلكترونية على شبكات البيانات الحكومية الأمريكية والخاصة والمحلية.