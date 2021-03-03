«الأرشيف الوطني» يسهّل اطّلاع ذوي التحديات البصرية على إصداراته

أبوظبي: ”الخليج 365”

يواصل الأرشيف الوطني اهتمامه الكبير بذوي التحديات البصرية، وفي هذا الإطار أضاف إلى مقتنياته جهازاً خاصاً بقراءة لغة برايل، من نوع: (QUOTATION FOR BRAILLENOTE TOUCHE PLUS ) يمكّن هذه الشريحة من الوصول إلى إصداراته وقراءتها. وأكّد الدكتور عبدالله الريسي، المدير العام، أن هذا الاهتمام يأتي في إطار مسؤولية الأرشيف المجتمعية والإنسانية، تجاه هؤلاء الإخوة، ورفدهم بصفحات مهمة من تاريخ دولة الإمارات العريق وإرثها الحضاري، ما يعززانتماءهم للوطن والولاء لقيادته الحكيمة. وقال عبدالله آل علي، المدير التنفيذي: الجهاز جزء من منظومة متكاملة، يهدف منها الأرشيف الوطني، إلى توفير إصداراته الوطنية بجميع الوسائل؛ إذ إنه حرص على توفيرها بشكلها الورقي، وفي كتب سمعية يستفيد منها ذوو التحديات السمعية، ووفرها أيضاً على برامج التطبيقات الذكية الإلكترونية. ويأتي هذا ضمن مساعيه الدؤوبة في الوصول إلى شرائح القراء كافة. وبخصوص جهاز القراءة بلغة برايل؛ فإن الأرشيف يفتح بذلك قناة جديدة أمام ذوي التحديات البصرية، بوصولهم إلى إصداراته بلغة برايل، فهذا الجهاز التقني الحديث من شأنه التحويل الفوري إلى النصوص المكتوبة بصيغة معينة إلى حروف برايل النافرة، والتي يقرأها ذوو التحديات البصرية باللمس. يشار إلى أن الجهاز الذي يشبه في تصميمه الحواسيب اللوحية، يمكن تحميل المادة عليه كما هي مكتوبة في ملفات WORD ولكن بصيغة DOC، ويترجمها الجهاز في اللحظة نفسها إلى حروف «برايل» التي يستطيع ذوو التحديات البصرية قراءتها. وقد أتاح الأرشيف لمستخدمي الجهاز مكاناً مناسباً في قاعة «إسعاد المتعاملين» ليتمكنوا من استخدامه بيسر. وسيعمل على تحقيق أكبر فائدة من الجهاز بالاستعانة به في الدورات التدريبية والورش القرائية التي ينظمها لذوي التحديات البصرية في المعارض وغيرها.

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