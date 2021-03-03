بايدن: بحلول نهاية مايو ستكون لدينا لقاحات كافية لجميع البالغين الأمريكيين

واشنطن - (أ ف ب)

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة ستكون لديها «بحلول نهاية مايو/أيار» جرعات من اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 كافية لتطعيم جميع البالغين الأمريكيين. وقال بايدن: «نحن الآن في طريقنا لأن نوفّر بحلول نهاية مايو/أيار كميّات من اللّقاحات كافية لجميع البالغين في أمريكا». وكان الرئيس الأمريكي توقع الشهر الماضي أن يستغرق الأمر حتى نهاية يوليو/تمّوز لتأمين هذا العدد الضخم من الجرعات.

وأضاف بايدن: «هذا تقدّم. إنّه تقدم مهمّ»، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ هذا لا يعني أنّ جميع البالغين الأمريكيين سيتمكّنون من تلقّي اللقاح بحلول نهاية مايو/أيار. وأوضح الرئيس الديمقراطي أنّ «توفير اللّقاح لا يكفي. نحن بحاجة إلى مُلقّحين، إلى أشخاص يضعون الحقنة في أذرع الناس، الملايين من الأذرع الأمريكية».

اتّفاق بين «ميرك» و«جونسون آند جونسون»

وأدلى بايدن بهذا التصريح خلال إعلانه من البيت الأبيض عن اتّفاق توصّلت إليه «ميرك» و«جونسون آند جونسون» تتعهّد فيه الشركتان العملاقتان في مجال الصناعات الدوائية بالتعاون لإنتاج اللّقاح الذي طوّرته «جونسون آند جونسون». وقال بايدن: «هذا هو نوع التعاون بين الشركات الذي رأيناه خلال الحرب العالمية الثانية».

وأضاف أنّ مراكز إنتاج اللّقاحات التابعة لشركة «جونسون آند جونسون» ستعمل الآن «24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع». وفي نهاية الأسبوع الماضي حصل لقاح «جونسون آند جونسون» على ترخيص بالاستخدام الطارئ في الولايات المتّحدة للبالغين.

ولهذا اللّقاح ميزتان لوجستيّتان مهمّتان: يُعطى بجرعة واحدة فقط ويمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة المنزلية. والتزمت شركة «جونسون آند جونسون» بتسليم 100 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة قبل نهاية شهر يونيو/حزيران. وختم بايدن تصريحه بالقول إنّ «هذا نبأ عظيم ولكنّ الأمر لم ينته».

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