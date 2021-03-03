شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بجنوب السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوبا - (أ ف ب)

لقي عشرة أشخاص على الأقل الثلاثاء، مصرعهم إثر تحطم طائرة تجارية في بياري بولاية جونقلي في جنوب السودان، على ما أعلن حاكم الولاية في بيان صدر الثلاثاء وتلقته فرانس برس الأربعاء.

وقال ديناي جوك شاغور: «تبلغت بذهول وهول خبر تحطم طائرة (إتش كاي 4274) التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا الذي حصل اليوم في الثاني من مارس/آذار الجاري، قرابة الساعة 17.05، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص».