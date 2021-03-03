تصل لـ54% .. تعرف على عروض كارفور لـ شهر مارس 2021 بمناسبة عيد الأم

الشارقة - اميمة ياسر -

طرحت سلسلة كارفور مجموعة ضخمة من العروض الخاصة بعيد الأم 2021 ، والتي بدأت في 24 فبراير و تستمر حتي 9 مارس الجاري ، وبمكن الحصول عليها من فروع كارفور المختلفة أو عن طريق كارفور أونلاين ، او عبر خدمة الرقم المختصر، وتقدم كتالوج العروض يشمل مجموعة مختلفة من السلع والأجهزة بتخفيضات كبيرة تبدأ من 4٪ الي 58٪ وذلك على الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس والسلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن و الاسماك والقشريات والمنظفات وحفاضات الأطفال والمفروشات وأدوات المطبخ.

وتتراوح الخصومات في شاشات التلفزيون من 5 إلي 28٪ ، و منها چاك و توشيبا وسوني و تورنيدو و سامسونج .

وخصومات الموبايلات من 4 الي 13٪ ، وتشمل آبل وسامسونج و اوبو و نوكيا و اينفينكس .

خصومات الميكروويف تتراوح من 6 الي 25٪ على ماركات سامسونج و كينوود و چاك و يونيون اير و تاتش .

و تتراوح الخصومات على الغلايات من 11 الي 33٪ على أجهزة تاتش و چاك و سمارت و مينيت و كينوود .

بينما تم طرح خصومات على أجهزة المطبخ بنسبة 6 الي 33٪ ، و على الغسالات بنسبة 4 الي 6٪ على ماركات إل چي و فريش و زانوسي و وايت بوينت .

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و الخصومات على الثلاجات ماركات سامسونج و زانوسي و يونيون اير و بوش بنسبة تبدأ من 4 الي 18٪ .

و الخصومات على البوتاجازات من 4 الي 20٪ وذلك على ماركات فريش و كريازي و يونيون أير .

وشملت عروض كارفور خصومات من 12 الي 29٪ على المفروشات ، و من 13 الي 21٪ على الملابس ، و حفاضات الاطفال من 17 الي 30٪ نسبة الخصومات.

كما تم طرح نسبة خصومات كبيرة على السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة بنسبة تبدأ من 4٪ الي 58٪ ، بينما المنظفات المنزلية والشخصية بنسب خصم تبدأ من 8 وحتي 51٪ .