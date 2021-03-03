الاقتصاد

وزير النفط الكويتى: توزيع اللقاحات يدعم آمال تعافى سوق النفط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتى: توزيع اللقاحات يدعم آمال تعافى سوق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن وزير النفط محمد الفارس قال إن التفاؤل بأن تطعيمات كوفيد-19 ستساعد في تعافي الاقتصاد العالمي أدى إلى تدعيم سوق النفط.

وأضاف أن "قرارات أوبك+ الأخيرة ساهمت بدعم الأسواق وصبت في مصلحة تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي الأمر الذي شجع أجواء الاستثمار والتعافي... ويتماشى مع التفاؤل والآمال حول انتشار لقاح وأثره على انتعاش الاقتصاد العالمي".

كان الوزير يتحدث قبل يوم من اجتماع لجنة مراقبة السوق التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا