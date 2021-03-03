شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: وصول ناقلة الغاز المسال دمياط لتصدير شحنة الغاز الثانية للصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن وصول ناقلة الغاز المسال Energy Atlantic لتحميل الشحنة الثانية من الغاز المسال للتصدير من مصنع دمياط للإسالة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حجم الشحنة يبلغ حوالي 157 ألف متر مكعب غاز مسال، لافتا إلى أن تلك الشحنة ستتجه إلي الصين .

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت لـ"الخليج 365" عن أنه يتم تجهيز الشحنة الثانية للغاز المسال للتصديرمن مصنع دمياط للاسالة استعداد للتصدير .

وكان ميناء دمياط، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضي استئناف حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن LNG بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.

وكانت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة، أبرمت اتفاقات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجى والشركاء المصريين لتسوية منازعات بخصوص محطة غاز مغلقة تملك حصة بها فى شمال مصر، حيث قالت إينى إن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من العام القادم وبموجب الاتفاق الجديد، تمتلك شركة إينى الإيطالية حصة قدرها 50% فى يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التى كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10%.

يذكر أنه تم اتخاذ خطوات فاعلة فى مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تتبنى الحكومة، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.