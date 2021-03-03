شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب في مصر وعيار 21 بـ 765 جنيها وتوقعات بتغيرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 بقيمة 3 جنيهات من 768 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى 765 جنيها، بعد أن شهدت أسعار الذهب تذبذب واضح طوال تعاملات أمس ليظل السعر يتأرجح بين 766 إلى 768 جنيها للجرام.



أسعار الذهب: أسعار الذهب: عيار 21 يسجل سعر 765 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 874.25 جنيها.

عيار 18 سعره 655.75 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6120 جنيها.

أونصة الذهب تتراوح بين 1734 إلى 1738 دولار.

حركة الذهب عالميًا وفي السوق المصري ستواصل تغيرها وتذبذها خلال الساعات القادمة، بعد 24 ساعة كانت مليئة بالتغيرات المستمرة، لذلك كافة الأسعار المنشورة الآن قد تشهد تغيرات عدة في السوق المصري على مدار الساعات القليلة القادمة، في ظل تغير دائم لسعر أونصة الذهب عالميًا بسبب استمرار المضاربة، لأن سعر الذهب في مصر يعبر عن حركة الأونصة عالميًا.