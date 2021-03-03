شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-3-2021، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك أمام الجنيه المصرى، بمقدار يتراوح ما بين قرشين لـ 5 قروش"، حيث انخفض فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، فى حين سجل انخفاضا ايضا في بنك "البنك التجارى الدولى cib بمقدار 5 قروش ليسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل قالت مصادر إن سلطنة عمان جمعت قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار، في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية. كانت مصادر قالت لرويترز في يناير إن الدولة الخليجية، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.





وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.68 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.78 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.