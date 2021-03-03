شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. وإيقاف تداول سهمي "الرابطة" و"لوجستيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحًا 8.12 نقطة ليصل إلى مستوى 5685.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% رابحًا 12.91 نقطة ليصل إلى مستوى 6205.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4662.29 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% خاسراً 5.82 نقطة ليصل إلى مستوى 4840.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 58.7 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3205 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، ثم قطاعي الخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.04%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركتا رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة)، كي جي إل لوجستيك(لوجستيك)، اعتبارًا من اليوم الأربعاء لحين الافصاح عن معلومة جوهرية.

كما أعلنت بورصة الكويت، إعادة تداول أسهم الشركة الأولى للاستثمار (الأولى) اعتباراً من غدًا الخميس، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال.

في سياق آخر أعلنت شركة وثاق للتأمين التكافلي، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتم إقرار البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 1.3 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل صافي خسائر بلغت 87.1 ألف دينار كويتي بنسبة نمو 1366.5%، وبلغت الخسائر على السهم الأساسية والمخففة 11.6 دينار كويتي مقابل 0.79 دينار كويتي، وتراجع إجمالي الموجودات إلى 11.98 مليون دينار كويتي عام 2020 مقارنة مع 12.076 مليون دينار كويتي عام 2019 بنسبة انخفاض 0.7911%.