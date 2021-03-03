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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. وإيقاف تداول سهمي "الرابطة" و"لوجستيك" والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 58.7 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3205 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، ثم قطاعي الخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.04%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.
كما أعلنت بورصة الكويت، إعادة تداول أسهم الشركة الأولى للاستثمار (الأولى) اعتباراً من غدًا الخميس، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال.
في سياق آخر أعلنت شركة وثاق للتأمين التكافلي، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتم إقرار البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 1.3 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل صافي خسائر بلغت 87.1 ألف دينار كويتي بنسبة نمو 1366.5%، وبلغت الخسائر على السهم الأساسية والمخففة 11.6 دينار كويتي مقابل 0.79 دينار كويتي، وتراجع إجمالي الموجودات إلى 11.98 مليون دينار كويتي عام 2020 مقارنة مع 12.076 مليون دينار كويتي عام 2019 بنسبة انخفاض 0.7911%.