شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. و"الحكير" تشتري منصة تجارة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% رابحاً 14.12 نقطة ليصل إلى مستوى 9262.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.29% خاسرًا 75.31 نقطة ليصل إلى مستوى 25803.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 67.5 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال.

صعدت 7 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.54%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.05%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.22%.

وقفز 71 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 9.98%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 7.77%، وتراجع 104 سهماً على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 4.83%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 4.83%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 4.14%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 295.6 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، توقيعها، أمس الثلاثاء، اتفاقية شراء أسهم 25.5% من رأس مال شركة فوغا كلوسيت ليمتد ("الشركة المستهدفة")، هذه الصفقة ستتيح للحكير الوصول إلى موقع إلكتروني دولي رائد يتمتع بمكانة وحضور قويين في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية لتعزيز علاماتها التجارية وتقريبها من عملائها.

في سياق آخر أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، بيع كامل حصتها المملوكة في رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية، محققة أرباحاً رأسمالية (استثنائية) بلغت 125.7 مليون ريال، وذلك عملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع كامل حصة ملكية مجموعة فتيحي القابضة (البالغة 9%) في رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية.