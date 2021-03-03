شكرا لقرائتكم خبر عن "جابكو" تستهدف معدلات إنتاج 70 ألف برميل يوميا العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة، خلال أعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس "جابكو" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2021/2022، أن الاستمرار في تكثيف أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وإصلاح الآبار محاور هامة لزيادة إنتاج حقول بترول خليج السويس، مشيرة إلى أن هناك تعاون كبير مع شركة دراجون اويل الإماراتية الشريك فى شركة جابكو لدعم وزيادة انتاج الشركة وتبنى تنفيذ خطط طموح لرفع المعدلات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة لتعويض التناقص الطبيعى ، ووجه بأهمية استثمار مشروعات المسح السيزمى المنفذة بخليج السويس لتقييم الفرص الاستكشافية الواعدة بالمنطقة .

كما أشادت الحكومة خلال الجمعية بما تم تحقيقه في اطار المجهودات الخاصة بتحديث أنظمة السلامة وتنفيذ خطة الإصلاح البيئي بتسهيلات جابكو في إطار خطة الإصلاح البيئي بخليج السويس بالتعاون مع وزارة البيئة .

وشددت الحكومة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم التي تعد أولوية قصوى .

واستعرض المهندس محمد المليجى رئيس شركة جابكو أهم ملامح الموازنة التخطيطية فى العام المالى المقبل والتي رصدت إجمالى استثمارات قيمتها 562 مليون دولار لتنفيذ المشروعات الخاصة بحقول الشركة، مشيرا إلى أنها تستهدف معدلات انتاج تصل إلى 70 ألف برميل يوميا، كما سيتم تقييم الفرص الاستكشافية الجديدة والواعدة بالمنطقة في ضوء نتائج مشروع المسح السيزمى بالتعاون مع شركة ويسترن جيكو شلمبرجير العالمية .

كما استعرض مشروعات الإصلاح البيئي حيث يجرى تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعى برأس شقير الذى يعد أحد اهم المشروعات الحالية في اطار خطة الإصلاح البيئي والتوافق مع محددات جهاز شئون البيئة .