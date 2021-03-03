شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحقق الهدف الأول- تحليل - 3-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قاوم سعر الزوج مؤخرا الضغوط السلبية اللحظية لنلاحظ استغلاله لثبات الدعم الإضافي المستقر عند 128.25 بتشكيله لموجات صاعدة محققا بذلك الهدف الأول المستقر عند 129.10.

حاليا وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم إيجابي جديد بتذبذبه فوق مستوى 50, فإن ذلك سيزيد من فرص استئنافه للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 129.63 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 130.75 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.65 و 129.63

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم