شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد فوق الدعم– تحليل - 3-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين حتى هذه اللحظة على ثباته الإيجابي فوق الدعم الممتد نحو 1170.00 لينحصر بذلك ضمن مسار ضيق متمثل بالدعم الحالي بينما يشكل مستوى 1230.00 حاجز أمام محاولة تجديد المحاولات الصاعدة.

ما سبق يدعونا لاتخاذ الحيادية وانتظار تحرر السعر من إحدى المحاور الرئيسي, فنجاح السعر باختراق الحاجز سيمكنه ذلك من تسجيل العديد من الأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 1300.00, بينما هبوطه دون الدعم سيؤكد استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط ولننتظر تسجيله بذلك لمستوى 1105.00 وصولا نحو 1070.00 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور