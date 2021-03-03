شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقاوم الضغوط السلبية– تحليل -3-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قاوم سعر النحاس الضغوط السلبية لنلاحظ تقديمه لإغلاق يومي جديد فوق مستوى 4.0850 والذي يمثل امتداد للدعم الإضافي ليزيد ذلك من فرص تقديمه قريبا لاندفاع صاعد ليكرر محاولة الضغط على مستوى 4.4200 والذي يشكل بدوره الهدف المنتظر للمسار الصاعد.

أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتقديمه لإغلاق سلبي خلال تداولات هذا اليوم دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيجبره على تكبد العديد من الخسائر بانجذابه نحو 3.8810 و 3.5200 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.0850 و 4.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم