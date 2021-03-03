شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يلامس الهدف – تحليل - 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بملامسة هدفنا الإيجابي الأول المقترح عند 0.9190 وارتد هبوطاً من هناك، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل صاعد جديد مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تخطي المستوى المذكور لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9295 كهدف تالي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9135 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 0.9090 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد