شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 0.7765 ويستقر فوقه، وتجاوز الهدف الإيجابي الأول عند 0.7815 ليفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 0.7900 ثم 0.8000 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.7745 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7770 والمقاومة 0.7900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد