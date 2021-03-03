شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد العزم – تحليل - 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليقترب من حاجز 27.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 25.50 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 27.15 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط