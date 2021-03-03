شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقاوم الضغط السلبي – تحليل - 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ليقدّم إشارات على محاولة التعافي وتحقيق مزيد من المكاسب المحتملة خلال الجلسات القادمة، لكنه يواجه ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مما قد يعيد السعر لاستئناف المسار الهابط من جديد.

وبالتالي، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 1749.00 سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1774.50 وقد تمتد إلى 1790.00، بينما يمثل كسر 1720.00 عامل سلبي سيضغط على السعر للعودة إلى الانخفاض واستهداف مستوى 1692.00 كمحطة تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1715.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي