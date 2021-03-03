«تبريد» تنشئ منصة استثمارية للطاقة مع «التمويل الدولية»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت كل من الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي عن خطتهما لإنشاء منصة استثمارية في سنغافورة بهدف الاستثمار في تبريد المناطق وتقنيات التوليد الثلاثي وخدمة التبريد مع التركيز بشكل أساسي على الهند ثم دول جنوب شرق آسيا الأخرى. تهدف الشراكة إلى الاستفادة من أنشطة التطوير المتواصلة لشركة «تبريد» في الهند حيث أسست شركتها الفرعية المملوكة لها بالكامل. كما سيسعى الطرفان إلى توفير خدمات تبريد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة كخدمة تُقدم من مصادر خارجية لمشاريع التطوير العقاري والمخططات العمرانية الرئيسية الجديدة وعمليات إعادة التطوير الجارية عبر المدن المستهدفة.

نموذج التبريد

يشهد الطلب على الطاقة في جنوب شرق آسيا نمواً أسرع بمعدل الضعف مقارنة مع بقية دول العالم. وتعد الهند، ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، ولا يزال التبريد المساهم الأكبر في هذا النمو مع توقعات خطة عمل التبريد للحكومة الهندية بزيادة الطلب بمقدار ثمانية أضعاف حتى عام 2038، كما أنه من المتوقع أن يضيف قطاع العقارات التجارية وحده ما يقدّر بـ 100 مليون طن تبريد خلال هذه الفترة. على الصعيد العالمي، توفر مرافق تبريد وتدفئة المناطق طرقاً أكثر فعالية من حيث التكلفة مع تقليل الانبعاثات الكربونية لتلبية احتياجات المدن من الطاقة، وفي الوقت نفسه تسريع انتقال المباني الخضراء إلى مبانٍ ذات اكتفاءها ذاتياً فيما يخص الطاقة. مع ذلك، لا يزال نموذج التبريد كخدمة في الهند غير منتشر نسبياً حيث تتخذ شركات التطوير العقاري خيارات تقنية فردية ومتنوعة ويتولى كل منها تمويل نفقاتهم الرأسمالية ليعملوا ضمن منظومة مجزأة من مقدمي الخدمات، وبالتالي يؤدي ذلك إلى توفير تكاليف دورة حياة الأصول الإنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة وتقديم خدمة تبريد أفضل من خلال اعتماد معايير الصحة والسلامة المحسنتين

اقتصاد ديناميكي

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «تتميز الهند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى بحجمها واقتصادها الديناميكي مما يجعلها لاعباً مؤثراً في نظام الطاقة العالمي حيث تمر جميع الطرق المؤدية إلى قطاع الطاقة النظيفة العالمي المزدهر عبر الهند. ويساهم التبريد المستدام بدور مهم في تجسيد هذه الرؤية. ونحن بصفتنا شركة عالمية رائدة في إنشاء أسواق لخدمات التبريد، نفتخر بشراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية التي تتمتع بحضور استشاري واستثماري بارز في المنطقة، للمساعدة في قيادة تطوير تبريد المناطق وأسواق التبريد كخدمة.»

التقييمات