شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل «تريتون نول» لإنارة 800 ألف منزل في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت مزرعة رياح كبيرة تتميز بتوربينات ضخمة قبالة الساحل الشرقي للمملكة المتحدة بإنتاج الطاقة، وذلك في أحدث مثال على النمو الذي يشهده هذا القطاع من حيث الحجم. وستتمكن محطة «تريتون نول» للرياح التي تبلغ قوتها 857 ميجاواط، من تشغيل ما يعادل 800 ألف منزل في المملكة المتحدة بمجرد تشغيلها بشكل كامل.

ويستخدم المشروع توربينات بطاقة 9.5 ميجاواط من تصنيع شركة «فيستاس» الدنماركية، ويبلغ ارتفاع هذه التروبينات 187 متراً.

والمزرعة هي مشروع مشترك بين شركات «آر دبليو أي» و«كانساي ألكتريك باور» و«جيه باور»، حيث تقع مسؤولية إدارة البناء والتشغيل والصيانة على شركة «آر دبليو أي». (وكالات)