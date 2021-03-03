شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل زيادة رأسمال «دي إكس بي» إلى 9.4 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سوق دبي المالي، الأربعاء، تفعيل قرار زيادة رأس مال شركة «دي إكس بي انترتينمنتس» في نظام شركة دبي للإيداع الإلكتروني الثلاثاء من 7.9 مليار إلى 9.4 مليار درهم.

وكانت الشركة أعلنت، موافقة «هيئة الأوراق» على زيادة رأسمالها عن طريق تحويل سنداتها القابلة للتحويل الصادرة إلى شركة مراس للوجهة الترفيهية وشركة مراس القابضة إلى 1428.8 مليون سهم بقيمة 1 درهم لكل منها في رأس مال الشركة.

وقالت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، الثلاثاء، إن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت شهادة بتاريخ 25 فبراير 2021 (بتاريخ نفاذ في نهاية يوم العمل 28 فبراير 2021) تؤكد بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الشركة، الموافقة على زيادة رأس المال من 7.99 مليار درهم إلى 9.42 مليار درهم من خلال تحويل سندات الشركة القابلة للتحويل الصادرة إلى شركة «مراس للوجهة الترفيهية» وشركة مراس القابضة إلى 1.429 مليار سهم بقيمة درهم واحد لكل منها في رأس مال الشركة. وأضافت الشركة في تنويه لها على سوق دبي المالي، أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة ليعكس زيادة رأس المال؛ وذلك بتعديل المادة (5/1) من النظام الأساسي للشركة.