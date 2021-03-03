شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 شخصاً إثر حادث سقوط حافلة في بوليفيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاباز- (أ ف ب)

قتل ما لا يقلّ عن 20 شخصاً وأصيب 13 آخرون بجروح في حادث سقوط حافلة بوادٍ في شرق بوليفيا الثلاثاء، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال قائد شرطة المرور الكولونيل هيلسنر توريكو فالديز، إنّ الحادث وقع فجر الثلاثاء على طريق يربط بين مقاطعتي كوتشابامبا وسانتا كروز، مشيراً إلى أنّ الحافلة سقطت في وادٍ يبلغ عمقه 150 متراً.

وفتحت الشرطة تحقيقاً لتحديد أسباب الحادث وهو الأكثر دموية منذ بداية العام. وتكثر في بوليفيا حوادث الحافلات، وسيلة النقل الرئيسية للمسافات الطويلة في هذا البلد. وفي سبتمبر/أيلول الماضي لقي 19 شخصاً حتفهم عندما سقطت حافلتهم من أعلى جرف. وفي إبريل/نيسان 2019، قضى 25 شخصاً في ظروف مماثلة.