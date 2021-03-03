شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سابك للمغذيات تتراجع 12.2% في 2020 لانخفاض أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة سابك للمغذيات الزراعية "سافكو"، المُعلنة اليومالأربعاء، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 12.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.3 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.32 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى التوقف غير المجدول لمصنع سافكو، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 3.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 3.2 مليار ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 1.06 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.130 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.