شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تتوقع تعافي الطلب العالمي على النفط خلال النصف الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، إن الطلب العالمي على النفط يشهد ارتفاعًا قويًا من الصين وشرق آسيا، في حين وصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في الهند.

وأشار إلى أنه ورغم الأثر الذي طال الغرب والولايات المتحدة الأميركية إلّا أن توزيع اللقاحات حاليًا هو ما يدفعني للتفاؤل، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أن جائحة فيروس كورونا كشفت حقائق قاسية للعالم، فقد كان هناك تأثير كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وامتد ذلك التأثير على التوظيف، مما يبعث القلق على المدى الطويل حيال ارتفاع نسبة البطالة.

وتوقع أن يتعافى الطلب العالمي على النفط بدءا من النصف الثاني في 2021، وأن يصل إلى 99 مليون برميل يوميا في 2022.

وبيّن الناصر أن شركة أرامكو أنشأت شبكة الغاز الرئيسة التابعة لها في سبعينيات القرن الماضي، ومن خلال الحد من حرق الغاز فإن الشبكة وحدها تُسهم في التخلص من 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في كل عام منذ إنشائها".

وتجتمع مجموعة أوبك+ غداً الخميس وقد تبحث السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام إلى السوق.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك النفطي تراجع في فبراير شباط، إذ عزز خفض طوعي من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها مع منتجين حلفاء، منهياً 7 زيادات شهرية متتالية.

وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تضم 13 عضوا ضخت 24.89 مليون برميل يوميا في فبراير، بانخفاض 870 ألف برميل يوميا عن يناير كانون الثاني. وهذا هو أول انخفاض شهري منذ يونيو حزيران 2020.

إلى ذلك، أشار المسح إلى ارتفاع التزام دول أوبك بتعهدات خفض إنتاج أوبك+ إلى 121% في فبراير من 103% في يناير.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الثلاثاء مع تحول الدولار نحو الانخفاض، وقبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.