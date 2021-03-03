شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف مسيرات مكاسبه أمام نظيره الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأدنى له منذ 15 من شباط/فبراير للجلسة السادسة في سبعة جلسات، موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له منذ أواخر آب/أغسطس 2020 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 106.87 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.69، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.89، بينما حقق الأدنى له عند 106.68.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 203 ألف وظيفة مقابل 174 ألف وظيفة في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساعاُ عند ما قيمته 58.9 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 57.4 في كانون الثاني/يناير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.7 خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز حيال الاقتصاد في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جمعية المحللين الماليين المعتمدين في شيكاغو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 16-17 آذار/مارس.