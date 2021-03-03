شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر مرة أخرى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10063 نقطة، وهو أدني مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزبدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9950 نقطة كمستوى أول ثم9600 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,991 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,135 نقطة