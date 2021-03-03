الاقتصاد

المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 03-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم  تراجع المؤشر مرة أخرى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10063 نقطة، وهو أدني مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزبدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9950 نقطة كمستوى أول ثم9600 نقطة.

 

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,991 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,135 نقطة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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