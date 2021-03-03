شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية مع تراجع عائدات السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع عائدات السندات في أعقاب أعرب نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عن كون تقلبات سوق السندات قد يؤخر أي تراجع في مشتريات الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قمته 57.4 مقابل 57.6 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.1% مقابل 3.4% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 2.5%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.15% ليربح 2.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,897.64، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.18% ليربح هو الأخر 51.54 نقطة ويصل إلى المستوى 29,459.71.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.88% ليربح 47.01 نقطة ويصل إلى المستوى 5,396.64، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.07% ليربح هو الأخر 37.39 نقطة ويصل إلى المستوى 3,545.98.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.79% ليربح 520.46 نقطة ويصل إلى المستوى 29,616.32، كما ارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.31% ليربح هو الأخر 9.51 نقطة ويصل إلى المستوى 3,053.38.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفاض بنسبة 0.06% ليخسر 6.95 نقطة ويصل إلى المستوى 12,337.54، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.78% ليربح 52.93 نقطة ويصل إلى المستوى 6,815.20.