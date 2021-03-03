شكرا لقرائتكم خبر عن المنار (ALMANAR) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 63.30 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 60 فلس، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 70 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 60 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 61.1 بينما مستوى المقاومة هو 64.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد