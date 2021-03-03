شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 223 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 215 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 228 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 221.3 بينما مستوى المقاومة هو 224.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط