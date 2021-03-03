شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر يناير الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 278 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 283 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين وامكانية انخفاض السهم لمستويات اقل قد تصل الى 264 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 287 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 276 بينما مستوى المقاومة هو 279 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط