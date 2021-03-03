شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 188 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما اخترق السهم القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 184 فلس كمستوى أول ثم 173 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 194 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 186.0 بينما مستوى المقاومة هو 190.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط