شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 118 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 108 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 130 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 115 بينما مستوى المقاومة هو 120 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط