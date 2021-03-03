شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى5.044 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 5 ريال، مقتربا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 4.90 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.10 ريال

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.97 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط