شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 1.554 ريال منخفضا امس الثلاثاء، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يتداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي للوصول لمستوى الدعم التالي عند 1.35 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى .65 ريال

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.49 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.59 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط