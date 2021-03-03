شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 16.85 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يساهم في في دفع السهم لأسفل في عملية جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 16.40 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.40 ريال

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.12 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط