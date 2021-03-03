شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم تتراوح الكندوز 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 3-3-2021 ، استقرارا لمعظم الأصناف فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وقال محمود عارف صاحب محل جزارة إن أسعار اللحوم مستقرة خلال هذه الفترة، مشيرا الى الاقبال عليها متوسط خلال تلك الفترة، موضحا أن اكثر الأصناف مبيعا هى الكندوز حيث ان الضان ينشط بيعه مع اقتراب عيد الأضحى.

وأضاف عارف في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو،وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

وتتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و 28 من مديريات الطب البيطرى، وبالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح التقرير، إن أطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبـداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مشير إلى أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.