شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في أربعة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ الثامن من شباط/فبراير أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7823 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7820، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7838، بينما حقق الأدنى له عند 0.7813.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قمته 57.4 مقابل 57.6 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.1% مقابل 3.4% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 2.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 203 ألف وظيفة مقابل 174 ألف وظيفة في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساعاُ عند ما قيمته 58.9 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 57.4 في كانون الثاني/يناير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.7 خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز حيال الاقتصاد في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جمعية المحللين الماليين المعتمدين في شيكاغو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 16-17 آذار/مارس.