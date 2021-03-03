شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الاقتصاد الاسترالي يفوق التوقعات خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت اتساعاً 3.1% مقابل نمو 3.4% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت إلى لتباطؤ ونيرة النمو إلي 2.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع تقلص الانكماش إلى 1.1% مقابل 3.7% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.8%.