شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم المؤشر من جديد مستوى المقاومة الحالي 9,250.00، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.20% بما يعادل 109.911 نقطة، وذلك وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 9,250.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,000.00 ومستوى المقاومة 9,350.00.