شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم لازوردي (4011) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.21% بما يعادل 0.26 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.00، وذلك طيلة ثبات الدعم 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.78 ومستوى المقاومة 22.94.