شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم العبد اللطيف (2340) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 18.68، ارتد منه انخفاضاً ليقلص الكثير من مكاسبه ويغلق على ارتفاع طفيفة بلغت نسبته 0.12% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.70، ليستهدف مستوى المقاومة 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 19.00.