شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.40% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك وسط محاولات تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 15.34، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوما ً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 15.34، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.70 ومستوى المقاومة 16.00.