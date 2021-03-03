شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تكوين (1201) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 15.10، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.94% بما يعادل 1.42 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.10، ليستهدف مستوى المقاومة 16.83.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.60 ومستوى المقاومة 16.83.