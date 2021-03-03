شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم مبكو (1202) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 0.16 نقطة، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى 21.12 بعد نجاحه في اختراقه بوقت سابق، ولكن جاء ارتفاع السهم الضعيف نتيجة محاولته تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 21.12، ليستهدف مستوى المقاومة 23.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.66 ومستوى المقاومة 22.85.