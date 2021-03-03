شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يحلق عالياً – تحليل صباحي – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم صدق (2130) في آخر جلساته، وذلك بعد نجاحه في اختراق مستوى المقاومة المحوري 16.40، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.10% بما يعادل 0.52 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.40، ليستهدف مستوى المقاومة 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 19.10.